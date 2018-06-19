В Дагестане предложили отменить ЕГЭ

Дагестан

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На совещании в министерстве национальной политики Дагестана заявили, что действующая система ЕГЭ усугубляет негативные тенденции в образовании

В заседании участвовали представители «Общероссийского народного фронта».

Участники совещания обсудили перспективы отмены ЕГЭ или его трансформации в другие, более адекватные формы. По мнению специалистов, среднее образование на селе разваливается на глазах, передает «Кавказ Пост».

Завкафедрой онтологии и теории познания Дагестанского госуниверситета Мустафа Билалов сказал, что «ЕГЭ дает только негативные результаты в селах».

Учителя школ отметили, что школьники сосредотачиваются на дисциплинах, которые пригодятся им при поступлении в вуз, а остальные предметы игнорируют, и это отражается на кругозоре.

Один из педагогов выступил с инициативой, чтобы ЕГЭ сдавали поступающие в вузы, а остальным оставить внутришкольные экзамены.

ЕГЭ Образование Школа Школьники
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