В Дагестане предложили отменить ЕГЭ
На совещании в министерстве национальной политики Дагестана заявили, что действующая система ЕГЭ усугубляет негативные тенденции в образовании
В заседании участвовали представители «Общероссийского народного фронта».
Участники совещания обсудили перспективы отмены ЕГЭ или его трансформации в другие, более адекватные формы. По мнению специалистов, среднее образование на селе разваливается на глазах, передает «Кавказ Пост».
Завкафедрой онтологии и теории познания Дагестанского госуниверситета Мустафа Билалов сказал, что «ЕГЭ дает только негативные результаты в селах».
Учителя школ отметили, что школьники сосредотачиваются на дисциплинах, которые пригодятся им при поступлении в вуз, а остальные предметы игнорируют, и это отражается на кругозоре.
Один из педагогов выступил с инициативой, чтобы ЕГЭ сдавали поступающие в вузы, а остальным оставить внутришкольные экзамены.
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