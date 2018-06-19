В России число больных невротическими расстройствами за пять лет сократилось на 17%

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В России за пять лет уменьшилось число зарегистрированных больных невротическими расстройствами

В 2012 году на 100 тыс. человек приходилось 333 страдающих такими расстройствами. В 2017-м их стало на 17% меньше — 277 больных на 100 тыс. граждан, передает RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева.

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До 30% жителей европейской части России в течение года переносят тревожно-депрессивное расстройство. Кроме того, в России участились случаи заболевания сосудистой деменцией или болезнью Альцгеймера.

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