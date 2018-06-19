В России число больных невротическими расстройствами за пять лет сократилось на 17%
В России за пять лет уменьшилось число зарегистрированных больных невротическими расстройствами
В 2012 году на 100 тыс. человек приходилось 333 страдающих такими расстройствами. В 2017-м их стало на 17% меньше — 277 больных на 100 тыс. граждан, передает RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени Бехтерева.
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