Ростовский полицейский показал туристам мастер-класс по владению мячом

В Ростове сотрудник полиции показал иностранным туристам мастер-класс владения мячом, отчеканив его около 40 раз

Видео появилось в телеграм-канале «Силовики». На нем полицейский в окружении аплодирующей толпы гостей чемпионата мира по футболу около 40 раз набивает мяч.

В Ростове состоятся пять матчей Чемпионата мира по футболу. Первая встреча между сборными Бразилии и Швейцарии 17 июня завершилась вничью. Следующий матч на «Ростов-Арене» состоится 20 июня — на поле выйдут футболисты Уругвая и Саудовской Аравии. А 23 июня померяются силами сборные Мексики и Южной Кореи. 26 июля сойдутся в поединке Исландия и Хорватия, а 2 июля в городе состоится матч 1/8 финала — его участники станут известны по окончании группового этапа.