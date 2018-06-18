В Адыгее состоится финал летней спартакиады по велоспорту

В Адыгее в течение пяти дней будет проходить финальный этап IV летней Спартакиады молодежи России по велоспорту

Торжественное открытие гонки состоится 18 июня, сообщила вице-премьер Адыгеи Наталья Широкова.

На соревнования в республику приехали около 300 велогонщиков из различных регионов страны. Адыгею на спартакиаде представит сборная из 15 воспитанников республиканской спортивной школы олимпийского резерва по велосспорту.

В программу соревнований входят индивидуальные гонки на 20 и 30 км, командные гонки на 25 и 50 км по трассе Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск. Также спортсмены будут соревноваться в гонке критериум, которая состоится 19 июня в Майкопе. На следующий день проведут групповые гонки — 96 км для женщин и 142 км — для мужчин.

Как сообщали Юга.ру, в горах Сочи в июле впервые пройдет чемпионат России по даунхиллу.