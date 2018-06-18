В горах Сочи впервые пройдет чемпионат России по даунхиллу

Краснодарский край, Вся Россия

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С 9 по 15 июля в Сочи всесезонный и горный курорт «Горки Город» примет сразу несколько всероссийских экстремальных велосипедных соревнований

Для самого значимого турнира, чемпионата России по даунхиллу, сейчас готовят новую трассу повышенной сложности. Организаторы соревнований — федерация велосипедного спорта России, школа маунтинбайка MtbSochi.ru и курорт «Горки Город».

«Горки Байк Парк» — первый и единственный в стране, расположенный на отметке +960 м над уровнем моря, рядом есть вся необходимая инфраструктура: и школа MtbSochi.ru, и прокат, и отели. Поэтому федерацией велоспорта России было принято решение провести чемпионат именно здесь. Спортсмены поедут по горным трассам с крутым уклоном, на которых сложно удержаться на велосипеде, не обладая специальными навыками езды, с препятствиями в виде трамплинов, в том числе через ручьи, мостики (шоры) и сложные повороты (контруклоны)», — рассказал пятикратный чемпион России по скоростному спуску, спортивный директор «Школы маунтинбайка №1» Николай Пухирь.

На соревнованиях ожидают около 100 участников в скоростном спуске и 30-40 человек в 4Х из разных российских регионов, от Владивостока до Крыма. Чемпионат России пройдет по новой горной трассе с отметки +960 м до +560 м. Общая протяженность трассы составит около 2 км, перепад высот — 350 м. Она пройдет по правой стороне склонов курорта «Горки Город» — от канатной дороги Центрального сектора до финиша трасс «Горки Байк Парка».

Заезды будут проходить как в рамках официальных зачетов для действующих спортсменов-обладателей спортивной лицензии, так и в рамках любительских зачетов для DHi и 4X. Примечательно, что дни проведения соревнований все «синие» и «зеленые» трассы «Горки Байк Парка» будут доступны для любителей горного велосипеда в штатном режиме. Финиш «Горки Байк Парка» разделят на две зоны — для финиширования спортсменов кубка и чемпионата России по Dhi и для свободного проезда гостей курорта «Горки Город». Болельщики смогут спуститься вдоль трасс соревнований до первого степ-дауна и наблюдать «вылеты» участников.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая сочинский всесезонный курорт «Горки Город» завершил горнолыжный сезон и дал старт летним мероприятиям.

Велоспорт Курорты и туризм Сочи
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