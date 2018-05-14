Праздник Gorky Bike Weekend открыл летний сезон в горах Сочи

13 мая сочинский всесезонный курорт «Горки Город» завершил горнолыжный сезон и дал старт летним мероприятиям

«Это первые соревнования в летнем сезоне 2018 года. Самому юному участнику — 10 лет. Кроме того, в заездах участвовали спортсмены категории «мастера», которым уже за сорок и категории «элита» — от 18 до 30 лет. В середине лета в «Горки Город» примет первенство России по скоростному спуску и байкер-кроссу», — рассказал порталу Юга.ру один из руководителей школы маунтинбайка, тренер детской команды Игорь Шилин.

После определения победителя гонки состоялся массовой спуск на велосипедах «Мегалавина». Маунтинбайкеры преодолели сложную трассу: с высоты 2200 м над уровнем моря до отметки 960 м. Спуск проходил по заснеженным участкам горнолыжных трасс Центрального сектора. Экстремальный велоспуск завершает сезон катания уже пятый год подряд. В «Мегалавине» приняли участие около 50 спортсменов из разных городов России, в том числе и девушки. Первым к финишу пришел москвич Петр Винокуров (он лидирует в сочинской «Мегалавине» уже в третий раз).

«Сегодня горнолыжники и сноубордисты попрощались с зимним сезоном. Мы единственный курорт в Красной Поляне, который продлил горнолыжное катание до 13 мая благодаря уникальной климатической зоне "Цирк-2". Сегодня мы встречаем лето, которое несет катание на горных велосипедах, экскурсионные прогулки, походы и множество других развлечений», — отметил начальник управления по операционным сервисам курорта «Горки Город» Геннадий Диденко.



Он обратил внимание, что к сезону значительно улучшены экотропы, обновлен веревочный парк приключений, в ближайших планах — увеличение трасс «Горки Байк Парка».

Как сообщали Юга.ру, в Сочи с начала горнолыжного сезона более 350 тыс. туристов поднялись в район пика Черная Пирамида на хребте Аибга — на высоте 2400 метров над уровнем моря.