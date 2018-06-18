Зависимость от видеоигр попала в список болезней и расстройств ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения включила более 55 тыс. болезней в одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11)

Классификация разрабатывалась более 10 лет и улучшена по сравнению в предыдущей версией. В документе появилась глава о традиционной медицине, потому что она популярна среди миллионов людей. В классификации появилась видео- и цифровая игромания — ее включили в список расстройств, связанных с зависимостью.

По данным ВОЗ, игровое расстройство отличается нарушением контроля за игрой, отведением игре приоритета до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими занятиями и интересами. Расстройство диагностируют, если такое поведение мешает личной, семейной, социальной и другим областями и наблюдается не менее 12 месяцев.

Сейчас в мире действует десятая версия МКБ, которую одобрила Всемирная ассамблея здравоохранения в 1990 году. Одиннадцатая версия классификации будет представлена ассамблее в мае 2019 года и вступит в силу с 1 января 2022 года, сообщает ТАСС.