В Карачаево-Черкесии сильные дожди размыли подход к мосту и берегоукрепление

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии ливни размыли берегоукрепительное сооружение на реке Хуса в станице Зеленчукской

В станице Сторожевой дождевой паводок смыл подход к мосту через реку Бежгон. Также в районе села Хасаут-Греческий сошел сель протяженностью 20 метров. Никто не пострадал, пишет «Российская газета».

Утром 18 июня сотрудники МЧС расчистили от последствий схода селя трассу Карачаевск — Учкулан. Движение транспорта восстановлено. На участке остался дежурить экипаж дорожно-постовой службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карачаево-Черкесии.

МЧС Стихийные бедствия
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