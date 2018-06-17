Македония подписала с Грецией договор о своем переименовании

Власти Греции и Македонии 17 июня договорились о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония

Документ подписали министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров. Подписание состоялось в поселке Псарадес в районе озер Преспа на границе Греции с Македонией и Албанией, передает RT.

«Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас», — цитирует ТАСС премьер-министра Македонии Зорана Заева.