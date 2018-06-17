Македония подписала с Грецией договор о своем переименовании

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Власти Греции и Македонии 17 июня договорились о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония

Документ подписали министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров. Подписание состоялось  в поселке Псарадес в районе озер Преспа на границе Греции с Македонией и Албанией, передает RT.

«Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас», — цитирует ТАСС премьер-министра Македонии Зорана Заева.

Посредником на переговорах выступил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, он также поставил подпись под соглашением.

Соглашение должно быть одобрено парламентами двух стран, а также на референдуме в Македонии.

Греция и Македония в течение 25 лет спорили о названии бывшей югославской республики, совпадающем с именем области на севере Греции. Афины выступали за переименование соседнего государства и были противниками его вступления в Евросоюз и НАТО.

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