Македония подписала с Грецией договор о своем переименовании
Власти Греции и Македонии 17 июня договорились о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония
Документ подписали министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров. Подписание состоялось в поселке Псарадес в районе озер Преспа на границе Греции с Македонией и Албанией, передает RT.
«Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас», — цитирует ТАСС премьер-министра Македонии Зорана Заева.
ÐÐ°ÑÐ¼ÐµÐ°Ð½Ð¸, Ð¿Ð¾ Ð¼Ð¸Ñ€Ð½Ð¸ Ð²Ð¾Ð´Ð¸, ÐºÐ¾Ð½ Ð½Ð°ÑˆÐ¸Ñ‚Ðµ Ð¿Ñ€Ð¸Ñ˜Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ð¸. #ÐŸÑ€ÐµÑÐ¿Ð° pic.twitter.com/WqIt0NOqvr— MFA Macedonia ���� (@MFA_Macedonia) June 17, 2018
Посредником на переговорах выступил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, он также поставил подпись под соглашением.
Соглашение должно быть одобрено парламентами двух стран, а также на референдуме в Македонии.
Греция и Македония в течение 25 лет спорили о названии бывшей югославской республики, совпадающем с именем области на севере Греции. Афины выступали за переименование соседнего государства и были противниками его вступления в Евросоюз и НАТО.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.