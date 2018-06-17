В ФИФА объяснили наличие пустых мест на матче ЧМ в Екатеринбурге

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала причину того, что на стадионе в Екатеринбурге на матче ЧМ между сборными Египта и Уругвая было много пустых мест

Как сообщали Юга.ру, матч состоялся 15 июня и завершился победой Уругвая. По официальным данным, на арене собралось 27 тыс. 15 зрителей, при том что было продано 32 тыс. 278 билетов. Во время телетрансляции было видно, что на центральной трибуне остались пустые места. После матча ФИФА начала проверку , чтобы выяснить, почему на игру пришло меньше зрителей.

В итоге в Международной федерации футбола подтвердили, что такая ситуация сложилась из-за неявки людей с забронированными билетами от всех клиентских групп ФИФА.

«Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», — цитирует представителя ФИФА «Р-Спорт».

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Екатеринбург Арена» примет еще три матча группового этапа турнира: Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).