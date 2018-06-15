ФИФА начала расследование из-за пустующих трибун на матче Уругвай — Египет

Международная федерация футбола изучает, почему на матче чемпионата мира Уругвай – Египет, прошедшего в Екатеринбурге, оказалось около 6 тыс. свободных мест

По словам представителя ФИФА, на матч было продано 32 тыс. 278 билетов из доступных 33 тысяч, однако на стадион пришли около 27 тыс. человек.

«Тот факт, что посещаемость не отражает количество выделенных билетов, может объясняться разными факторами, которые и пытается установить ФИФА», — заявил представитель федерации The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что это стало обычной проблемой на крупных соревнованиях — большое число билетов, раздаваемых национальным футбольным ассоциациям, не продается, а часть их оказывается в руках перекупщиков, которые не могут их продать.

При этом по словам гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, на матч было продано 32 тыс. билетов, передает «Спорт-Экспресс».

Позже Сорокин заявил, что оргкомитет планирует разобраться в причинах неявки владельцев билетов.

«Мы разберемся и расскажем всем, в чем дело. Действительно, у нас количество проданных билетов отличается от той цифры, которая была на стадионе. Люди, видимо, предпочли не пойти на футбол, мы не знаем пока, в чем дело. Это обычная история, просто здесь идет речь о большом количестве билетов, что нас удивило», — цитирует Сорокина ТАСС.

Матч завершился победой Уругвая со счетом 1:0. Автором гола стал защитник Хосе Мария Хименес, отличившийся на 90-й минуте.