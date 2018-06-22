В Новокубанском районе прошел форум «НовоКубанский продукт»

В Новокубанском районе завершился муниципальный бизнес-форум «НовоКубанский продукт»

В рамках форума состоялась пленарная сессия, на которой выступили глава Новокубанского района Александр Гомодин, депутат Госдумы Наталья Костенко, заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик, руководитель агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе Рашид Кудаев.

«Мы не ставим себе задач по завершении форума подписать контракты на какие-то суммы рублей. Сегодня мы просто предлагаем площадку для диалога бизнеса и власти, чтобы люди общались и знакомились на благо нашей общей цели — развития экономики края. На форумы, какие проходят в Сочи или Петербурге малый и средний бизнес обычно не имеет возможности поехать. А на местном уровне наши предприниматели благодаря муниципальному форуму получили возможность обсудить свои проблемы с значимыми фигурами краевой власти», — сказал Гомодин.

На форуме дегустировали первую продукцию обновленного Новокубанского молочного комбината, которую выпустили специально к мероприятию. Также в рамках «НовоКубанского продукта» прошли круглые столы, лекции-практикумы, презентационные сессии. Для участников работали пять площадок.

На презентационной сессии «От идеи НовоКубанского продукта к реализации» были подведены итоги конкурса на лучшую молодежную бизнес-идею. Глава района вручил дипломы победителям: Кириллу Быкову за проект «Агротуризм: перспективы развития и принципы организации», Элине Мирзоян за проект «Информационный интернет-ресурс инфо-доктор онлайн», Антону Бирюкову за проект сыроварни мощностью до 50 кг готовой продукции в сутки, Юрию Дубенко за проект «Система анализа трехмерных объектов». Два проекта заинтересовали Фонд развития интернет-инициатив и банк «Центр-инвест». Также в Новокубанском районе после форума планируют открыть Школу молодого предпринимателя.