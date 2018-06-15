В Ростове во время ЧМ можно сфотографироваться с 3D-двойником Льва Яшина

В Ростове и еще 10 городах ЧМ у болельщиков есть возможность сфотографироваться с виртуальным двойником вратаря Льва Яшина

Как сообщается на сайте столичной мэрии, цифровые двойники Льва Яшина появятся возле стадионов, где пройдут матчи турнира, в их числе — стадион «Ростов-Арена» на левом берегу Дона.

«Цифровые копии легендарного советского голкипера по прозвищу Черный Паук смогут поймать при помощи смартфонов пользователи городского приложения Histars», — говорится в сообщении.

Цифрового Яшина могут увидеть пользователи, которые оказались на расстоянии до 50 метров от стадиона.

Чтобы сфотографироваться с двойником, его надо поймать на экране мобильного телефона. После этого фигуру можно поворачивать на 360 градусов и перемещать, приближать и удалять, выбирая нужный ракурс. Для фото предлагается выбрать одну из двух 3D-фигур футболиста.

Первый виртуальный Яшин стоит с мячом в руке, а второй придерживает козырек своей черной кепки.

Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он единственный вратарь в истории мирового футбола, который стал лауреатом «Золотого мяча». Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Как писали Юга.ру, Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0 в первом матче ЧМ-2018 14 июня.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).