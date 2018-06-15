В Ростовской области при пожаре погиб пенсионер
В Белокалитвинском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области, в Белокалитвинском районе в поселке Коксового произошел пожар в частном жилом доме на площади 150 кв. метров. Погиб мужчина. Пожар удалось ликвидировать за 20 минут. По предварительной информации, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Для тушения пожара от МЧС привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.
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