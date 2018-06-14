В Краснодаре закончился ремонт улицы Фабричной

Краснодарский край

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В Краснодаре завершили ремонт участка улицы Фабричной от Онежской до Первомайской

Отремонтирован дорожный участок протяженностью 0,3 км на улице Фабричной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Работы велись без ограничения движения транспорта.

По итогам ремонта, заменили старый слой асфальта, уложили новую тактильную плитку, нанесли на проезжую часть разметку, установили дорожные знаки.
Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в который включены 63 участка улично-дорожной сети Краснодара общей протяженностью более 70 км, в том числе — два путепровода по улице Тихорецкой и по улице Офицерской.

Как писали ранее Юга.ру, подрядчик планирует завершить ремонт Офицерского моста к 10 августа.

Краснодар Ремонт дорог
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В Краснодаре закончился ремонт улицы Фабричной
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