В Краснодаре закончился ремонт улицы Фабричной

В Краснодаре завершили ремонт участка улицы Фабричной от Онежской до Первомайской

Отремонтирован дорожный участок протяженностью 0,3 км на улице Фабричной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. Работы велись без ограничения движения транспорта.



По итогам ремонта, заменили старый слой асфальта, уложили новую тактильную плитку, нанесли на проезжую часть разметку, установили дорожные знаки.

Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», в который включены 63 участка улично-дорожной сети Краснодара общей протяженностью более 70 км, в том числе — два путепровода по улице Тихорецкой и по улице Офицерской.



Как писали ранее Юга.ру, подрядчик планирует завершить ремонт Офицерского моста к 10 августа.