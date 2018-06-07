Путин назвал причину роста цен на бензин

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Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему в стране выросли цены на бензин

Во время прямой линии он заявил, что это произошло из-за неточного регулирования в сфере энергетики.

«То, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов», — сказал президент.

Он добавил, что правительство пересмотрело некоторые налоговые меры по наполнению бюджета, сделало маневр в этой сфере, что привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. По словам Путина, правительство уже приняло решения по регулированию ситуации. К осени 2018 года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации цен, сообщает RT.

Владимир Путин Топливо
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