В горах Адыгеи заповедник открыл вольерный комплекс для диких животных

В Адыгее на кордоне Гузерипль открыли вольерный комплекс для диких животных

Его создали для привлечения туристов и ознакомления посетителей с представителями животного мира Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

«Из Красной поляны, где с 2004 года успешно действует такой вольер, уже перевезли пару волков — Розу и ее сына Ромула, а также двух оленей. Теперь вольеры кордона Гузерипль будут пополняться новыми животными», — отметил руководитель отдела туризма заповедника Алексей Митрофанов.

Как сообщали Юга.ру, для туристов в Гузерипле с 17 по 31 июля планируют обустроить эколого-познавательный маршрут «Тропой леопарда». Там будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы, элементы, показывающие жизнь дикой кошки в природе. Протяженность маршрута составит 3–4 км.