В Адыгее займутся развитием сети газомоторных заправочных станций

В Адыгее для снижения розничных цен на бензин планируют заняться развитием сети газомоторных заправочных станций

В этом году планируется открытие новой метановой заправки в ауле Тахтамукай, еще одна станция появится в 2020 году в Майкопе.

По данным министерства экономического развития и торговли Адыгеи, в республике функционируют 44 автомобильные газозаправочные станции (пропан-бутан) и 2 метановые автомобильные газонаполнительные станции.

Как уточнили в министерстве строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства республики, в Адыгее газ используют около 80% перевозчиков, поэтому подорожание стоимости бензина не отражается на увеличении тарифа поездок в общественном транспорте.

По итогам видеозаседания с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Козаком глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил премьер-министру республики Александру Наролину провести совещание с соответствующими ведомствами и поставщиками нефтепродуктов в республику. Поставлена задача подготовить предложения по снижению розничных цен на моторное топливо, уточнить запасы топлива в республике, вести регулярный мониторинг цен на нефтепродукты и включить в эту работу активистов ОНФ.

По информации министерства экономического развития Адыгеи,сейчас на территории республики расположено 122 заправки компаний «Лукойл-Югнефтепродукт», Роснефть-Кубаньнефтепродукт», «Газпромнефть-Центр» и «Салют».