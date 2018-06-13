В Ростове во время ЧМ появятся регулярные спортивные маршруты

Во время чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону появятся спортивные маршруты, проезд на которых для болельщиков будет бесплатным

«Во время ЧМ будут, помимо шаттлов, ходить регулярные маршруты. В дни матчей проезд будет бесплатным для болельщиков, у которых есть билет на матчи, волонтеров и представителей ФИФА. Это, например, третий маршрут. Хочу отметить, что такой транспорт брендирован, там есть надпись "Бесплатный проезд" на двух языках, но он не для всех — только для тех групп, которые я перечислил. Уже возникали конфликтные ситуации с гражданами, которые хотят проехать бесплатно», — рассказал на пресс-конференции директор городского департамента транспорта Сергей Саенко.

Он отметил, что в дни матчей автобусы-шаттлы (их будет около 160) и весь общественный транспорт будут ходить до трех часов ночи. Также аккредитацию прошли 13 служб такси.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).