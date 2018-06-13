Замминистра сельского хозяйства РФ Громыко освободили от должности

Заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко покинул свой пост

С 2009 по апрель 2012 года Громыко занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, однако подал в отставку после кадровой реформы в краевой администрации. В октябре 2012 года он был избран депутатом Законодательного собрания Кубани V созыва, а в январе 2014 года был утвержден на должность члена Совета Федерации. В июле 2015 года Громыко назначили замминистра сельского хозяйства РФ.