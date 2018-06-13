Замминистра сельского хозяйства РФ Громыко освободили от должности

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Заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Громыко покинул свой пост

Соответствующее распоряжение 8 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Освободить Евгения Громыко от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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С 2009 по апрель 2012 года Громыко занимал пост вице-губернатора Краснодарского края, однако подал в отставку после кадровой реформы в краевой администрации. В октябре 2012 года он был избран депутатом Законодательного собрания Кубани V созыва, а в январе 2014 года был утвержден на должность члена Совета Федерации. В июле 2015 года Громыко назначили замминистра сельского хозяйства РФ.

Как сообщали Юга.ру, президент РФ Владимир Путин 18 мая утвердил новый состав правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил на пост главы Минсельхоза председателя правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева вместо Александра Ткачева.

Кадровые перестановки Министерство сельского хозяйства РФ
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Замминистра сельского хозяйства РФ Громыко освободили от должности

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