Центр Севастополя остался без света
В Севастополе 13 июня отключили свет
По данным корреспондента РИА «Новости», в городе перестали работать банки, терминалы, в торговых центрах и частных домах тоже нет электричества.
Жители города запускают генераторы. Есть перебои с мобильной связью. Дозвониться в компанию «Севэнерго» у корреспондента не получилось, потому что не работает телефонная связь.
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