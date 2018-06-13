Центр Севастополя остался без света

Крым

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В Севастополе 13 июня отключили свет

По данным корреспондента РИА «Новости», в городе перестали работать банки, терминалы, в торговых центрах и частных домах тоже нет электричества.

Жители города запускают генераторы. Есть перебои с мобильной связью. Дозвониться в компанию «Севэнерго» у корреспондента не получилось, потому что не работает телефонная связь.

Севастополь Энергетика
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