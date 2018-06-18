«ЮниКредит Банк» получил наивысший рейтинг кредитоспособности

Рейтинговое агентство RAEX присвоило рейтинг кредитоспособности «ЮниКредит Банку» на уровне ruААА

Рейтинг проведен впервые и является долгосрочным. Оценка обусловлена сильной капитализацией и рентабельностью, адекватной ликвидной позицией, сильными рыночными позициями и умеренно высоким качеством активов. Прогноз стабильный, сообщили в пресс-службе «ЮниКредит Банка».

«ЮниКредит Банк» — универсальная кредитная организация, включенная в список системно-значимых банков России. В списке RAEX на 1 апреля 18 компания занимает девятое место по величине активов.

Российский банк с 2005 года принадлежит итальянской финансовой группе UniCredit S.p.A. В состав компании входят 13 филиалов и 88 структурных подразделений в семи из восьми федеральных округов России.

Банк специализируется на крупном корпоративном кредитовании и занимает девятое место по кредитам юрлиц, а также 12-е место по розничному портфелю ссуд — за счет ипотеки и автокредитов. По фондированию корпоративными ресурсами и привлечению средств физических лиц и ИП «ЮниКредит Банк» занимает 8-е и 13-е места соответственно.

Категория ААА — наивысший уровень кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости по национальной шкале для Россиии, по мнению рейтингового агентства RAEX.

С подробной методологией рейтина можно ознакомиться на сайте RAEX.