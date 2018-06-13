В Абхазии двум мужчинам дали 18 лет колонии за убийство российского туриста
Верховный суд Абхазии вынес приговор в отношении двух братьев, которых обвинили в убийстве российского туриста Андрея Кабанова
В заявлении суда говорится, что Адгур Джинджолия признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере. Его брата Даура признали виновным в похищении человека из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Братьям назначили наказание в 18 лет колонии строгого режима.
Ранее суд удовлетворил иск вдовы туриста Натальи Кабановой о возмещении морального ущерба в 900 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, летом 2017 года на берегу моря в устье реки Аапста Гудаутского района двое вооруженных преступников напали на группу отдыхающих из Москвы. Турист Андрей Кабанов получил два ножевых ранения в грудь и спустя несколько часов умер в Гудаутской центральной больнице. Его супругу и отдыхавшую с ними Наталью Чижикову с двумя детьми похитили, позже их освободили.
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