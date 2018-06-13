В Абхазии двум мужчинам дали 18 лет колонии за убийство российского туриста

Верховный суд Абхазии вынес приговор в отношении двух братьев, которых обвинили в убийстве российского туриста Андрея Кабанова

В заявлении суда говорится, что Адгур Джинджолия признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере. Его брата Даура признали виновным в похищении человека из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Братьям назначили наказание в 18 лет колонии строгого режима.

Ранее суд удовлетворил иск вдовы туриста Натальи Кабановой о возмещении морального ущерба в 900 тыс. рублей, сообщает «Российская газета».