Вход в ростовские музеи во время ЧМ для болельщиков будет бесплатный

Во время чемпионата мира по футболу в дни матчей вход в ростовские музеи будет бесплатный при предъявлении паспорта болельщика

«В Ростове и области в музеи будет бесплатный вход для гостей чемпионата при предъявлении паспорта болельщика. Также музыкальный театр готов принять бесплатно до 200 фанатов. Каждый гость, который ступит на донскую землю, попадет в объятия работников культуры», — рассказал на пресс-конференции губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что на разных площадках в городе и области выступят 500 коллективов и 5 тысяч артистов. По словам Голубева, рядом с музыкальным театром появится импровизированный зал на 300 мест, где для гостей организуют культурную программу.

Помогать иностранным болельщикам ориентироваться в городе будут 3 тысячи волонтеров.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).