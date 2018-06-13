В Адыгее суд присяжных обвинил мужчину в намеренном убийстве своего парализованного тестя

Верховный суд Республики Адыгея рассмотрел уголовное дело с участием присяжных заседателей по обвинению в умышленном убийстве

В результате присяжные единогласно признали виновным местного жителя, который намеренно убил своего парализованного тестя. Установлено, что подсудимый дважды выстрелил в него из охотничьего обреза и нанес побои потерпевшему. В результате 77-летний мужчина, несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, от полученных травм скончался.

По версии следствия, накануне преступления между подсудимым и его сожительницей произошла ссора. После чего он остался в доме с ее отцом и совершил преступление с намерением выместить обиду и личную неприязнь к тестю.

«Вскоре по подозрению в умышленном убийстве подсудимый был задержан сотрудниками полиции. Он объяснил происходящее случайностью, а когда дело дошло до суда, воспользовался своим правом о проведении судебного разбирательства с участием коллегии в составе судьи и присяжных заседателей», — отметили в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

В результате подсудимый осужден по пункту «в» части 2 статьи 105, а также по части 1 статьи 222 УК РФ и приговорен к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.

Вердикт присяжных является обязательным для председательствующего судьи, добавили в пресс-службе Верховного суда республики.