В Волгограде 11 человек погибли при столкновении катамарана и сухогруза

В Волгограде вечером 11 июня столкнулись катамаран и баржа

Авария случилась в районе грузового порта Ворошиловского района. На борту катамарана находились 16 человек. Пять человек спасли, 11 погибли. Среди погибших был несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело.

Катамаран частично затонул. Днем 12 июня судно подняли на берег. Розлива нефтепродуктов не произошло. Обследовать катамаран будут следователи, сообщает РИА «Новости».