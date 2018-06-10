ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб ЦСКА 10 июня в финальном матче Единой лиги ВТБ обыграл «Химки»
Игра прошла в московском «ВТБ Ледовом дворце».
ЦСКА лидировали уже в первой и второй четвертях — 27:18, 27:23. В третьей части игры «Химки» попытались сократить разрыв — 25:28. Итог четвертой четверти — 16:15.
Матч завершился со счетом 95:84.
«Поздравляю ЦСКА с титулом, у них лучшая команда в этом сезоне. Для нас сезон был очень долгий. Думаю, в истории "Химок" клуб впервые столько игр провел за десять месяцев. Мы потеряли много игроков из-за травм, не было полного состава в этом плей-офф», — сказал главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.
Самыми результативными у ЦСКА оказались Кори Хиггинс, Нандо Де Коло, Серхио Родригес, у «Химок» — Алексей Швед, Малкольм Томас, Энтони Гилл. MVP стал Серхио Родригес, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Как сообщали Юга.ру, 28 мая «Локомотив-Кубань» уступил «Химкам» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ и завершил сезон.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.