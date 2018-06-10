В Кабардино-Балкарии снесли нелегальный спиртзавод
В Нальчике 9 июня демонтировали завод по производству спирта
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В апреле Арбитражный суд Кабардино-Балкарии установил, что частная компания «Гермес-Ника» владеет незарегистрированным основным технологическим оборудованием для производства этилового спирта.
Суд постановил взыскать с компании штраф и конфисковать оборудование. В связи с этим восемь брагоректификационных колонн демонтировали и вывезли на утилизацию. Металл в дальнейшем планируют реализовать, деньги направят в бюджет РФ, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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