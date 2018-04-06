В Северной Осетии снесут нелегальный спиртзавод

В селе Мичурино Северной Осетии в апреле приступили к сносу спиртзавода

Рабочие начали демонтаж основного технологического оборудования для его вывоза. В дальнейшем его утилизируют.

В августе 2016 года Росалкогольрегулирование и ФСБ России провели проверку. Во время нее обнаружили нелегальное производство этилового спирта на одном из предприятии Северной Осетии. Завод производил более 12 тыс. дал в сутки.

Всего на территории нелегального спиртзавода арестовали две брагоректификационные установки, более 80 вертикальных емкостей различного объема, молотковые дробилки, емкости для приемки зерновых культур, смесители, теплообменники, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.