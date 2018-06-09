В Краснодаре стартует детский турнир по футболу среди дворовых команд

В Краснодаре проходит ежегодный Всекубанский турнир среди детских дворовых команд по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края

В четырех округах Краснодара с 13 по 24 июня будут проходить соревнования, участниками которых станут более 40 тыс. детей. По итогам турнира определятся команды, которые выйдут на краевой этап.

«Первый, самый массовый тур завершен. Теперь идет отбор в округах, задействованы практически все школьные и дворовые спортивные площадки», — рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

13 июня в 9:00 утра на стадионе Кубанского государственного аграрного университета состоится торжественное открытие второго тура городского турнира.

Информацию о соревнованиях с адресами спортивных площадок будут публиковать в группе Краснодарской лиги дворового футбола «ВКонтакте», сообщили в пресс-службе адмнистрации города.

Футбольный турнир среди детских дворовых команд на Кубок губернатора проходит 14-й год подряд. Участники разделены на три возрастных группы: младшая — среди детей 2007-2008 годов рождения, средняя — среди подростков 2005-2006 годов рождения и взрослая — среди юношей 2003-2004 годов рождения.

В этом году победитель турнира среди команд Краснодара определится 2 июля. Обладатели трофея во всех возрастных группах станут известны 29 июля.

Как сообщали Юга.ру, 1 июня стартовал всекубанский баскетбольный турнир среди дворовых команд на Кубок губернатора.