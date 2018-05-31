В Краснодаре стартует краевой детский турнир по стритболу

Краснодарский край

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Во всех районах Краснодарского края 1 июня стартует всекубанский баскетбольный турнир среди дворовых команд на Кубок губернатора

На старте турнира в краевом центре примут участие более 120 команд. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (14-15 лет).

В Краснодаре примут участие более 500 человек. В сквере Дружбы народов 1 июня в 10:00 начнется борьба за выход в финал городского этапа, матчи будут идти в течение всего дня. Старт турниру даст трехкратный победитель Евролиги, обладатель Кубка Европы и чемпион Европы, генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко.

8 июня определятся финалисты в каждой возрастной группе — и среди юношей, и среди девушек.

Зональный этап будет проходить с 20 по 21 июня. Решающие поединки состоятся в Тимашевске с 29 июня по 4 июля.

Смотрите фоторепортаж:

В 2017 году обладателями Кубка губернатора по уличному баскетболу стали краснодарские юноши 13-14 лет, передает пресс-служба городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, 13 мая мэр Краснодара Евгений Первышов поручил восстановить щиты и кольца на баскетбольных площадках в сквере Дружбы народов.

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