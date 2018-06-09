В Краснодаре из-за ремонта трубопровода ограничат движение на улице Костылева

На участке улицы Костылева в Краснодаре введут временное ограничение движения транспорта

Движение по этой улице от Горького до Чапаева ограничат в ночь с 9 на 10 июня с 23:00 до 5:00. В это время специалисты «Краснодар Водоканала» будут устранять повреждение на трубопроводе диаметром 400 мм, который проходит под дорогой..

К работам привлекут две аварийно-восстановительные бригады и спецтехнику, сообщил заместитель главного инженера «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов. Во время ремонта воду потребителям отключать не будут.

В течение трех дней после завершения работ на отремонтированном участке восстановят асфальт, передает пресс-служба администрации Краснодара.