В Краснодаре первую «вафельную» разметку сделают на пересечении улиц Северной и Коммунаров

Краснодарский край

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В Краснодаре первую «вафельную» разметку нанесут на пересечении улиц Коммунаров и Северной

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Теперь нарушителей, которые не обращают внимания на общественный транспорт и пассажиров, будут заваливать пачками штрафов. Работает все просто: выехал за стоп-линию, ищи протокол в почтовом ящике. Если мера себя оправдает, камер станет больше. В первую очередь там, где водители никак не выучат правила проезда перекрестков», — написал он.

О дате нанесения новой разметки сообщат позже.

Владимир Вербицкий Краснодар Транспорт
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