В России предложили на несколько дней сократить срок службы в армии

Министерство обороны РФ планирует изменить правила призыва на срочную службу

Ведомство предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве. Поправки собираются окончательно сформировать к июлю.

Призывников планируют разделить на две категории. К первой будут относиться молодые люди, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе. Для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Отмечается, что военный билет с записью «рядовой» они будут получать до того, как уедут со сборного пункта к месту прохождения службы.

Во вторую категорию войдут призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкомата о направлении в воинскую часть.

Поясняется, что сейчас призывники на сборных пунктах проводят три-четыре дня. Однако эти дни не зачитывают в срок службы, пишут «Известия».