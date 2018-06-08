В станице Преградной Карачаево-Черкесии из-за подтопления введен режим ЧС

Карачаево-Черкесия

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Режим ЧС введен в станице Преградной Урупского района Карачаево-Черкесии, где из-за сильных дождей в зону подтопления попали около 500 домовладений и соцобъекты

«Днем 8 июня в станице Преградной в результате сильного ливневого дождя произошел подъем уровня воды в притоках реки Уруп. В зоне подтопления находятся 500 частных домовладений (из них 23 дома подтоплены), школа, детский сад. Пострадавших и погибших нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Необходимости в проведении эвакуации населения нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КЧР.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий дождевого паводка, работает оперативный штаб. По данным ведомства, наблюдается положительная динамика, происходит спад воды с подворий.

Также создана комиссия по установлению ущерба, причиненного паводком.

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В станице Преградной Карачаево-Черкесии из-за подтопления введен режим ЧС
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