Жителя Ростовской области подозревают в убийстве двух женщин

Ростовская область

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Житель Таганрога Ростовской области подозревается в убийстве двух женщин и покушении на жизнь мужчины

По версии следствия, 7 июня подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес трем своим соседям ножевые ранения в грудь и шею. В результате травм 74‑летняя и 69‑летняя женщины скончались. 38‑летний мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, ему удалось выжить.

Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

В отношении 33-летнего жителя Таганрога возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Убийство
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