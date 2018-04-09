Между Сочи и Батуми вновь будет курсировать «Комета»

Грузинский перевозчик в конце мая планирует возобновить морское сообщение между Батуми и Сочи

Об этом сообщил директор компании «Экспресс Батуми» Зураб Кирцхалия.

«Рейсы в направлении Сочи мы предполагаем начать, как обычно, в конце мая и осуществлять их в течение всего летнего сезона», — приводит слова Кирцхалии «Интерфакс-Азербайджан».

На первом этапе быстроходное судно на подводных крыльях «Комета», рассчитанное на 114 пассажиров, будет выполнять рейсы раз в неделю. Увеличение частоты рейсов будет зависеть от спроса.

Сейчас из России в Грузию пассажирские перевозки осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути — по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году морское сообщение между Сочи и Батуми возобновилось 31 мая.