Между Сочи и Батуми вновь будет курсировать «Комета»
Грузинский перевозчик в конце мая планирует возобновить морское сообщение между Батуми и Сочи
Об этом сообщил директор компании «Экспресс Батуми» Зураб Кирцхалия.
«Рейсы в направлении Сочи мы предполагаем начать, как обычно, в конце мая и осуществлять их в течение всего летнего сезона», — приводит слова Кирцхалии «Интерфакс-Азербайджан».
На первом этапе быстроходное судно на подводных крыльях «Комета», рассчитанное на 114 пассажиров, будет выполнять рейсы раз в неделю. Увеличение частоты рейсов будет зависеть от спроса.
Сейчас из России в Грузию пассажирские перевозки осуществляются по воздушным маршрутам, а также по единственному сухопутному пути — по Военно-грузинской дороге через Дарьяльское ущелье.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году морское сообщение между Сочи и Батуми возобновилось 31 мая.
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