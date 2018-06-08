Музей истории ГУЛАГа узнал о секретном приказе об уничтожении информации о репрессированных

Центр документации музея истории ГУЛАГа узнал о том, что в России на основании секретного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР

Об этом директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов сообщил в обращении к советнику президента РФ Михаилу Федотову, попросив его разобраться в ситуации. Музей ГУЛАГа получил эту информацию от МВД — в ответах на запросы говорилось об уничтожении архивных учетных карточек осужденных.

«В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения», — сказал Романов.

Партнер музея Сергей Прудовский выяснил, что такие учетные карточки тоже уничтожаются. В УМВД РФ по Магаданской области ответили на запрос специалиста об одном из репрессированных, что существует межведомственный приказ под грифом «для служебного пользования» от 12 февраля 2014 года «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел РФ». В нем говорится, что карточки уничтожаются, когда осужденный достигает 80-летнего возраста. Приказ подписан МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

Глава СПЧ Михаил Федотов обещал разобраться в проблеме.

«Это принципиально важно, так как это средство противодействия фальсификации истории. Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно», — цитирует его «Коммерсантъ».