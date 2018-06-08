Кабмин предложит повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь — для женщин — РБК

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РБК узнал о выборе правительством концепции повышения пенсионного возраста в РФ

По данным издания, концепцию пенсионной реформы кабмин утвердит на заседании 14 июня.

Она предусматривает увеличение пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63. Также не исключен более мягкий вариант для женщин — повышение до 60 лет.

Издание отмечает, что на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 5 июня рассматривались еще два варианта повышения: один предусматривает увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, другой — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

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Как сообщали Юга.ру, в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшее время правительство подготовит законопроект с предложениями об изменении пенсионного возраста.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что всегда относился к вопросу повышения пенсионного возраста «в высшей степени осторожно и аккуратно». По его словам, одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране.

«Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — сказал Путин.

Ранее Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал постепенно повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет у женщин и 65 у мужчин к 2034 году. 

Законопроекты Пенсии
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