Центробанк назвал миллениалов угрозой пенсионной системе РФ

Банк России назвал риском для пенсионной системы государства мотивацию молодежи при вложении свободных денег

Это следует из доклада Центробанка «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов», опубликованного на сайте регулятора.

В документе отмечается, что российская молодежь сравнительно активна в формировании накоплений, однако большинство вкладывает свободные средства в получение «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу». Стремление к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в совместных схемах, подчеркнули в Центробанке.

«В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», — подытожил ЦБ.

Кроме того, эксперты отметили распространение уберизации — новой модели потребления с совместным использованием сервисов, при этом «конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение». Аналитики считают, это может изменить баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления.

Как сообщали Юга.ру, Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предложил постепенно повысить возраст выхода на пенсию к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 у мужчин. В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал изменение пенсионного возраста.