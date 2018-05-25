В России пенсионную реформу планируют начать в 2019 году

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пенсионная реформа начнется в 2019 году и будет проходить несколько лет

Об этом она рассказала во время Петербургского международного экономического форума.

«Пенсионная реформа  это не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то продолжат и дальше, потому что пенсионная система многопланова», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что компонентами реформы могут стать пенсионный возраст, обычные, страховые и досрочные пенсии. По мнению Голиковой, важной частью пенсионной реформы должно стать социальное страхование в целом.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что вопрос пенсионной реформы переходит от экспертных дискуссий к законодательным решениям, пишет «Российская газета».

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Как сообщали Юга.ру, в октябре 2017 года в руководстве страны начали обсуждать возможность повышения минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости. Инициативу могут принять как альтернативу повышению пенсионного возраста. В мае премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшее время правительство подготовит законопроект с предложениями об изменении пенсионного возраста.

Пенсии Правительство
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