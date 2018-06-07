В Крыму нашли женщину, оставившую умирать новорожденного на берегу реки

В Крыму разыскали женщину, которая оставила умирать своего новорожденного ребенка на берегу реки

Тело ребенка обнаружили прохожие 30 декабря 2017 года у реки в Симферопольском районе. По факту возбудили уголовное дело.

Во время расследования провели более 30 молекулярно-генетических экспертиз. Личность женщины удалось установить. Ей оказалась 37‑летняя местная жительница. По версии следствия, она родила ребенка, но, не желая его растить и воспитывать, оставила на берегу реки недалеко от дома.

Сейчас ей предъявили обвинение по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым.