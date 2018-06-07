В Анапе на дне моря установили вторую скульптуру персонажа из фильма «Чужой»

Краснодарский край

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В Анапе в акватории Черного моря дайверы установили еще одну скульптуру по мотивам фильма «Чужой»

Фигуру установили в начале июня. Она выполнена из автомобильных запчастей.

«На зиму первую скульптуру инопланетянина, которая была установлена в прошлом году, убирали. Опасались шторма. За то время, пока сооружение было в воде, оно не повредилось. В течение полугода создали и вторую скульптуру героя из фильма "Чужой", а также обломки космического корабля и яйца этих фантастических существ. Получился целый комплекс. Все это установили на дне моря в районе воднолыжного парка», — рассказал порталу Юга.ру генеральный директор дайвинг-клуба Discavery Геннадий Стрельцов.

Он пояснил, что вес второй скульптуры составляет около 300 кг, высота — 1,6 метров, длина — около 2,5 метров. Фигуру погружали трое инструкторов в течение трех часов.

Стрельцов отметил, что скульптуры достаточно тяжелые и крепкие, это позволяет им держаться на дне без дополнительной поддержки и укреплений.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года в Анапе на дне моря установили фигуру персонажа фантастического фильма «Чужой», сделанную из автомобильных запчастей.

Анапа
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