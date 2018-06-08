Банк «Нейва» расширил функционал краснодарского офиса

Офис банка «Нейва» в Краснодаре заработал в полном функционале и начал предоставлять весь спектр операций для корпоративных и частных клиентов

В пресс-службе банка утверждают, что «Нейва» уже успела зарекомендовать себя среди жителей Краснодара выгодными курсами обмена валюты и быстрыми денежными переводами по России и всему миру.

Банк входит в топ-20 финансовых организаций страны по рентабельности капитала и расширяет географию своего присутствия. Кроме офисов в Свердловской и Челябинской областях банк работает в Перми, Уфе, Тюмени, Новосибирске. В Санкт Петербурге, Казани и Красноярске компания оказывает услуги дистанционного открытия счетов. Теперь есть офис и в Краснодаре.

«Среди банков Краснодара у нас выгодный курс обмена валюты. Наша политика во всех регионах — держать лучшие курсы обмена валюты. Немногие знают, что такие выгодные курсы конвертации у "Нейвы" действуют и для операций с картами Visa. Это значит, что с картами банка удобно и выгодно путешествовать за рубеж — снимать наличные без комиссии в банкомате любого банка по всей России и за границей. По мультивалютным картам банка "Нейва" накапливаются проценты на остаток, и каждый месяц можно получать кэшбэк живыми деньгами обратно на карту за интересные категории покупок. По ряду программ нет ограничений на сумму выплаты. Кэшбэк за месяц в размере 10-15 тыс. рублей — это вполне реальная ситуация и отличная возможность заработать», — подчеркнули в банке.

Тем, кто часто делает покупки и всегда рационально подходит к своим тратам, рекомендуется обратить внимание на карту «Гастроном», с которой можно вернуть на карту 2% за покупки в супермаркетах, продуктовых магазинах, алкомаркетах.

Цены на обслуживание расчетного счета предпринимателей от банка «Нейва» будут выгодными: первые несколько месяцев обслуживание бесплатно, а затем можно выбрать пакет в зависимости от количества платежей.

Например, по тарифу «Дискаунтер» предприниматель оплачивает только тот день, в который совершал платежи. Если платежей немного, можно их сделать в один день и заплатить 99 рублей за месяц банковского обслуживания с интернет-банком и мобильным приложением для бизнеса, быстрыми платежами до позднего вечера и бесплатным зачислением наличных на расчетный счет.

Сейчас в банке действует акция — корпоративную карту к своему счету можно открыть за 1 рубль. Снимать наличные по корпоративным картам банка по льготным тарифам также можно в банкоматах любых банков.

У банка есть кредитные карты и классические потребительские кредиты, где ставка, как и у многих банков, определяется персонально для каждого клиента.

«Самое главное — банк индивидуально рассматривает каждого заемщика и готов разбираться даже в самых сложных ситуациях. Индивидуальный подход к клиентам, открытость к диалогу и равные партнерские отношения со всеми клиентами независимо от их величины — фирменный стиль работы банка. Правило "Клиент всегда прав" — не просто красивый лозунг, а главный принцип работы для каждого сотрудника банка. Они знают, что зарплату им платят не руководство и акционеры банка, а клиенты», — заключили в пресс-службе банка «Нейва».

Получить подробную информацию о продуктах банка можно на сайте neyvabank.ru, по телефону 8-800-7000-213 или в краснодарском офисе на улице Седина, 49.