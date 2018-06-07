Жителя Каневского района будут судить за убийство соседки монтировкой и кражу ее денег

В Каневском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в разбойном нападении и убийстве

По данным следствия, мужчина и 45-летняя женщина жили в одном доме на два хозяина на улице Черноморской в станице Новоминской. В ночь с 10 на 11 сентября 2017 года мужчина проник в дом к соседке и хотел украсть у нее деньги. Он увидел женщину в жилище и ударил ее один раз монтировкой по голове. Она выбежала во двор. Злоумышленник догнал потерпевшую и стал бить ее по голове и телу. От полученных травм она скончалась, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Убив соседку, мужчина вернулся в ее дом и украл кошелек с банковской картой. В последствие он снял деньги в банкомате.

Тело женщины обнаружила ее подруга утром 12 сентября. Она была обеспокоена тем, что коллега не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки. Подруга погибшей сообщила об обнаружении тела в правоохранительные органы.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.