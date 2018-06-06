На Эльбрусе в тумане заблудились три группы туристов из Европы
Спасатели ищут на Эльбрусе семерых заблудившихся туристов из Германии, Польши и Франции
Три группы туристов заблудились днем 6 июня из-за нулевой видимости. На поиск выдвинулись группы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.
«Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече», — цитирует «Интерфакс» начальника отряда Абдуллаха Гулиева.
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