На Эльбрусе в тумане заблудились три группы туристов из Европы

Спасатели ищут на Эльбрусе семерых заблудившихся туристов из Германии, Польши и Франции

Три группы туристов заблудились днем 6 июня из-за нулевой видимости. На поиск выдвинулись группы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

«Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече», — цитирует «Интерфакс» начальника отряда Абдуллаха Гулиева.