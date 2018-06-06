На Эльбрусе в тумане заблудились три группы туристов из Европы

Кабардино-Балкария

Распечатать

Спасатели ищут на Эльбрусе семерых заблудившихся туристов из Германии, Польши и Франции

Три группы туристов заблудились днем 6 июня из-за нулевой видимости. На поиск выдвинулись группы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

«Трое туристов из Германии находятся выше скал Пастухова, двое из Польши — чуть ниже скал Пастухова, и еще двое из Франции, предположительно, на западном плече», — цитирует «Интерфакс» начальника отряда Абдуллаха Гулиева.

Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодар признали лучшим торговым городом России, а рынок Армавира — лучшим рынком в стране
На Эльбрусе в тумане заблудились три группы туристов из Европы
ФИФА запретила выступление Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове из-за ее песен на военную тематику
В Краснодаре перед ЧМ заработал колл-центр для туристов и жителей города
Калининградский капибара Илон поселится на ферме в Северском районе
Что происходит в Краснодаре с домом по ул. Славянской, 75 спустя три месяца после взрыва газа

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале