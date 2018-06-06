В Краснодаре перед ЧМ заработал колл-центр для туристов и жителей города

Краснодарский край

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В преддверии чемпионата мира по футболу в туристско-информационном центре Краснодара заработал колл-центр

«Позвонив в колл-центр, жители и гости столицы Кубани могут узнать о гостиницах, предприятиях питания, службах такси, банкоматах, достопримечательностях города, оформлении паспорта болельщика и экскурсионном обслуживании», — рассказала директор МБУ МОГК «Туристско-информационный центр» Марина Шарапова.

Для русскоговорящих гостей работает номер 8(861)218-97-77, для англоязычных — 8(928)036-40-70. Колл-центр работает ежедневно с 9 до 18 часов.

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Краснодар Курорты и туризм ЧМ-2018
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