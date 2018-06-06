Жителю Кабардино-Балкарии дали 2,5 года колонии за пособничество боевикам

Городской суд Нальчика вынес приговор местному жителю, который помогал участникам террористической организации ИГИЛ

Мужчину признали виновным по уголовным статьям «Пособничество преступлению», «Участие в незаконном военном формировании», «Незаконное хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств».

Суд установил, что в течение длительного времени мужчина помогал участникам структурного подразделения террористической организации «Исламское государство». Он покупал для них продукты и тайно перевозил их по территории республики на личной машине.

Преступника вычислили во время совместной работы подразделений органов безопасности. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии.