Жителю Кабардино-Балкарии дали 2,5 года колонии за пособничество боевикам

Кабардино-Балкария

Распечатать

Городской суд Нальчика вынес приговор местному жителю, который помогал участникам террористической организации ИГИЛ

Мужчину признали виновным по уголовным статьям «Пособничество преступлению», «Участие в незаконном военном формировании», «Незаконное хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств».

Суд установил, что в течение длительного времени мужчина помогал участникам структурного подразделения террористической организации «Исламское государство». Он покупал для них продукты и тайно перевозил их по территории республики на личной машине.

Преступника вычислили во время совместной работы подразделений органов безопасности. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кабардино-Балкарии.

Антитеррор Нальчик Суд Терроризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минтранс хочет создать зоны для велосипедистов на дорогах России
На Ставрополье на мальчика упали футбольные ворота. Ребенок получил травмы спины и носа
Горный курорт Сочи включили в медиагид для болельщиков ЧМ-2018
Путин назвал фаворитов на ЧМ-2018
Жителю Кабардино-Балкарии дали 2,5 года колонии за пособничество боевикам
Депутаты краснодарского ЗСК обсудят федеральный законопроект «Об образовании в РФ»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале