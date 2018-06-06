В Адыгее проводят акцию по сбору книг для заключенных

Адыгея

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В Адыгее проводят акцию «Добрая книга», в рамках которой волонтеры займутся сбором литературы для библиотек исправительных учреждений и следственных изоляторов республики

Инициатором акции выступило УФСИН РФ по Адыгее.

Одним из первых участников акции стала республиканская Национальная библиотека, которая в Пушкинский день передала 350 экземпляров. Они пополнят библиотечный фонд следственного изолятора. Среди них — произведения классиков мировой литературы и современных писателей, научно-познавательная и справочная литература.

«Библиотеки в местах лишения свободы являются центром культурной жизни, а осужденные благодарными читателями. Многие из них приобрели полезную привычку к чтению именно в период отбывания наказания. Поэтому в библиотеках исправительных учреждений всегда рады новым книгам», — сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Адыгее.


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