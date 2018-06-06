Депутаты краснодарского ЗСК обсудят федеральный законопроект «Об образовании в РФ»

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко 6 июня поздравил граждан с Днем русского языка

«То, что есть такой праздник — День русского языка, считаю очень символичным и правильным. Он напоминает об одной из главных культурных ценностей — великом, могучем русском слове. Этот праздник носит еще одно название — Пушкинский день. Эти два названия тесно переплелись друг с другом, ведь одно без другого невозможно представить», — сказал Бурлачко.

Он рассказал, что сейчас русский — это язык науки и искусства, дружбы и общения, классической литературы и народного фольклора. Это общенациональное достояние народов России и неотъемлемая часть культурного наследия мировой цивилизации.

«Так, как мы гордимся Великой Победой, мы должны гордиться и своим языком», — отметил председатель ЗСК.

По его словам, в стране провозглашают одинаково уважительное отношение ко всем государственным языкам республик РФ. Запрещать учить национальные языки, общаться на них недопустимо. Это должно быть личным, добровольным делом каждого.

«В подтверждение этому подготавливают изменения в федеральный закон "Об образовании в РФ". Согласно поправкам, изучение и преподавание государственных языков республик РФ должно быть добровольным и не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка страны. Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ должно реализоваться в пределах возможностей, которые предоставляет система образования. Также нужно учитывать потребности обучающихся и их родителей», — пояснил Бурлачко.

Председатель кубанского парламента уточнил, что сейчас этот законопроект направили в регионы, его рассматривают. Депутаты ЗСК собираются обсудить его на ближайшей сессии. Бурлачко выразил уверенность, что проект поддержат, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Пушкинскому дню посвящен международный фестиваль «Великое русское слово». Его проводят каждый год в Крыму. Депутаты ЗСК поддерживают его проведение. Участие в фестивале стало одной из традиций кубанского парламента.

В этом году на фестивале Законодательное собрание Краснодарского края представляет председатель комитета по вопросам образования, культуры, науки и делам семьи Виктор Чернявский. По поручению спикера ЗСК он посещает все мероприятия, проводимые в рамках фестиваля. От имени главы кубанского парламента и депутатского корпуса ему поручили передать приветствие и памятные подарки организаторам и участникам.